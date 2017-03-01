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03. 01. 2017

Пашинский рассказал о бюджете Минобороны

 
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции Народный фронт Сергей Пашинский рассказал в интервью на 5 канале, что оборонный бюджет Украины в 23 раза меньше аналогичного в России.
 
"Львиная часть оборонного бюджета − это Министерство внутренних дел, это и полиция, это и СБУ, это и МЧС. Так что здесь очень много искажений. И когда мы говорим о бюджете Министерства обороны, то он составляет 66 миллиардов гривен – это 2,5 миллиарда долларов, что в 20 раз меньше, чем бюджет нашего реального врага, который сегодня убивает наших военнослужащих", – подчеркнул Пашинский.
 
"Военный бюджет Российской Федерации составляет 48 миллиардов долларов. На оружие они тратят 20% – это где-то 9 миллиардов. У нас в этом бюджете заложено на программу вооружений и модернизацию Вооруженных сил – 10 миллиардов гривен, это 400 миллионов долларов, это в 25-23 раза меньше", – рассказал нардеп.
 
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прекратил полномочия Пашинского, как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.
 
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Источник: korrespondent.net

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