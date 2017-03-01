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03. 01. 2017

СМИ сообщают, что террориста в Стамбуле не нашли

 
Турецкая полиция в ночь 3 января провела спецоперацию по поиску террориста, который расстрелял людей в ночном клубе Стамбула, сообщает Daily Sabah.
 
По данным издания, представители правоохранительных органов провели операцию в районе Зейтинбурну с целью задержания подозреваемого в совершении нападения в новогоднюю ночь.
 
Террорист, который застрелил 39 человек в ночном клубе Reina, выпустил более 180 пуль.
 
Эксперты считают, что нападавший, вероятно, прошел военную подготовку, поскольку свидетели трагедии рассказывают, что он целился в головы людей, лежащих на полу.
 
Покинув клуб, террорист взял такси, а выходя из машины заявил таксисту, что у него нет денег, чтобы заплатить за поездку. Сообщается, что в район, где расположен клуб Reina, нападающий тоже приехал на такси.
 
АР в свою очередь, сообщило о завершении спецоперации. По данным агентства, полиция никого не задержала.
 
В Сети также появилось видео с мужчиной, которого подозревают в теракте. На нем видно, как предполагаемый террорист снимает себя возле клуба, где позже случится нападение.
 

Reina canisinin Taksim'de çektiği selefie videosu https://t.co/5Ca40Wh7SY pic.twitter.com/ZQmR4Q130l

— fuat atik (@mfuatatik) 2 января 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что появились фото подозреваемого в теракте в Стамбуле. В полиции считают, что террорист является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Источник: korrespondent.net

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