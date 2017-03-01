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03. 01. 2017

Полиция Израиля завершила допрос Нетаньяху - СМИ

 
Полиция завершила допрос премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, передает телеканал i24.
 
Отмечается, что допрос длился три часа.
 
В Генпрокуратуре страны заявили, что расследование продолжается, не предоставляя никаких подробностей его сути. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит распорядился, чтобы полиция начала уголовное расследование по двум делам, связанным с Нетаньяху. 
 
Отметим, что Нетаньяху и членов его семьи подозревают в коррупции.
 
Ранее полиция допросила жену премьер-министра Израиля.

Источник: korrespondent.net

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