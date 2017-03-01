Итоги 02.01: Сожжение музея УПА, возвращение EX.UA

Во Львовской области дотла сожгли музей УПА

В ночь на 2 января в селе Басовка Пустомытовского района Львовской области сгорел музей Крыивка подпольной типографии УПА. Судя по опубликованным фотографиям, крыивка сгорела дотла.

По информации Zaxid.net, "вероятной причиной пожара является умышленный поджог".

Ответственность за теракт в Стамбуле взяло ИГ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле.

"...героический солдат халифата ударил по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой праздник", - говорится в заявлении ИГ.

Отметим, что по данным турецкой полиции террорист является гражданином Узбекистана или Киргизии.

EX.UA возобновил работу на платной основе

Крупнейший украинский файлообменник EX.UA восстановил работу на новом домене. Сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене Fex.net (File EXchange Network).

Для первых 100 000 украинских пользователей ожидаемая цена хранения информации составит 1 доллар за 1ТБ в месяц.

В результате взрыва в Багдаде погибли 35 человек

В пригороде Багдада взорвалась бомба в автомобиле, погибли по меньшей мере 35 человека.

Взрыв произошел на оживленной площади в районе Садр, ранены около 70 человек.

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв.

В Укроборонпроме сообщили, что Украина совместно с США будет выпускать стрелковое оружие

Пресс-служба концерна Укроборонпром сообщила, что госпредприятие Укроборонсервис будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО в Украине.

Производство планируют наладить совместно с американской компанией Aeroscraft.

Россия установила рекорд поставок газа по Северному потоку

Российский газовый монополист Газпром сообщил, что поставил 1 января по газопроводу Северный поток рекордный объем газа в более чем 160 миллионов кубометров‎.

Глава компании Алексей Миллер отметил, что ‎"текущий уровень загрузки Северного потока наглядно демонстрирует, что северный коридор поставки российского газа крайне востребован европейским рынком".

В полиции сообщили, что делом Пашинского займется прокуратура

Спикер полиции Киевской области Николай Жукович сообщил, что делом о нападении на депутата от Народного фронта Сергея Пашинского будет заниматься прокуратура.

"Прокуратура собирается забрать криминальное производство по статье "Хулиганство"… Это был бытовой конфликт, но применялось оружие. – сказал Жукович.

Отметим, что Вячеслав Химикус, пострадавший во время столкновения с Пашинским, рассказал свою версию инцидента, произошедшего вечером 31 декабря под Киевом.

По его словам, нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а сразу целился в грудь. Он настаивает, что депутат первым достал пистолет, когда к нему еще никто не приближался и не угрожал.

Источник: korrespondent.net