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03. 01. 2017

Двое военных погибли возле Марьинки из-за неосторожного обращения с оружием

 
Двое украинских военных погибли из-за неосторожного обращения с оружием в зоне проведения АТО, ещё двое получили ранения, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
 
"Второго января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", − говорится в сообщении.
 
Ранее сообщалось, что 1 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения.
 
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Источник: korrespondent.net

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