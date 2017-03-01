Двое военных погибли возле Марьинки из-за неосторожного обращения с оружием

Двое украинских военных погибли из-за неосторожного обращения с оружием в зоне проведения АТО, ещё двое получили ранения, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Второго января 2017 в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО, вблизи Марьинки, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится расследование. Обстоятельства происшествия выясняются", − говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 января в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения.

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Источник: korrespondent.net