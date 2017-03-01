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03. 01. 2017

В Стамбуле задержали знаменитого модельера за критику властей

Известный турецкий модельер Барбарос Шансал задержан в аэропорту Стамбула за критику властей. Причина задержания – новогоднее видео Шансала, где он критикует руководство страны за массовые задержания и обвинил его в коррупции.

На видео Шансал сообщил, что находится на Кипре и по запросу властей Турции его депортировали в Стамбул. Ранее его уже задерживали в Северном Кипре за хранение наркотиков

В аэропорту модельер был встречен желавшей немедленно расправиться с ним толпой. Разгневанных граждан осадили полицейские. Они задержали Шансала и доставили его в отделение.

Напомним, в ноябре в Турции арестовали издателя оппозиционной газеты Cumhuriyet Акына Аталая.

Источник: korrespondent.net

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