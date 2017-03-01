В Китае погиб вице-мэр, выпав на Новый год из окна

Вице-мэр города Тайцан в китайской провинции Цзянсу Чжу Ваньли погиб, выпав в новогоднюю ночь из окна жилого здания. Об это сообщает портал Sina со ссылкой на местные власти во вторник, 3 января.

Тело Чжу Ваньли обнаружили на утро после наступления Нового года на парковке возле дома полицейские, прибывшие по вызову.

Как сообщила семья мужчины, в последнее время он чувствовал себя "не хорошо". Другие подробности не сообщаются. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что в бельгийском городе Анден нашли тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона.

Источник: korrespondent.net