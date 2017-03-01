Лента RSS
Подписаться на ленту
03 января 2017, вторник, 09:18
-2°C
Завтра +1°C
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
03. 01. 2017

В Китае погиб вице-мэр, выпав на Новый год из окна

Вице-мэр города Тайцан в китайской провинции Цзянсу Чжу Ваньли погиб, выпав в новогоднюю ночь из окна жилого здания. Об это сообщает портал Sina со ссылкой на местные власти во вторник, 3 января.

Тело Чжу Ваньли обнаружили на утро после наступления Нового года на парковке возле дома полицейские, прибывшие по вызову.

Как сообщила семья мужчины, в последнее время он чувствовал себя "не хорошо". Другие подробности не сообщаются. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что в бельгийском городе Анден нашли тело главного аудитора НАТО Ива Шанделона. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.