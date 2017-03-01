Штаб: Позиции ВСУ обстреляли 32 раза

Позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции за последние сутки были обстреляны 32 раза. Об этом сообщается на странице пресс-службу штаба АТО в Facebookутром во вторник, 3 января.
"В прошлые сутки оккупанты продолжили вести огонь по нашим позициям на всех направлениях", – говорится в сообщении. В частности, на Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП, Широкино и Водяное из минометов калибра 82 мм, Павлополь, Широкино, Гнутово, Марьинку и Лебединское – из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, по Гнутово вел огонь снайпер, а в окрестностях Талаковки боевики применяли противотанковые ракетные комплексы.
На Луганском направлении боевики обстреливали Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую из стрелкового оружия и гранатометов. На Донецком направлении обстрелам подверглись Луганское, Пивничне, Авдеевка, Троицкое и Зайцево.
В свою очередь в ЛНР заявляют о трех обстрелах со стороны украинских военных в районе населенного пункта Калиновка. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "народной милиции ЛНР", были применены минометы калибром 120 и 82 мм.
Напомним, за 2 января в зоне АТО ранения получили четверо украинских военных.
Источник: korrespondent.net
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