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03. 01. 2017

В Венесуэле разбился вертолет: 14 погибших

В результате аварии военного вертолета в Венесуэле погибли как минимум 14 человек. Борт пропал 30 декабря, его фрагменты нашли 2 января, сообщает El Universal.

В результате аварии погибли все пассажиры и члены экипажа: 10 военных и четверо гражданских. Власти страны пока официально не подтвердили эту информацию.

Напомним, над городком Мак-Кинни в американском штате Техас в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета – погибли три человека.

Источник: korrespondent.net

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