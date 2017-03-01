В Венесуэле разбился вертолет: 14 погибших

В результате аварии военного вертолета в Венесуэле погибли как минимум 14 человек. Борт пропал 30 декабря, его фрагменты нашли 2 января, сообщает El Universal.

В результате аварии погибли все пассажиры и члены экипажа: 10 военных и четверо гражданских. Власти страны пока официально не подтвердили эту информацию.

Напомним, над городком Мак-Кинни в американском штате Техас в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета – погибли три человека.

Источник: korrespondent.net