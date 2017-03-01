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03. 01. 2017

Теракт в Стамбуле: задержаны 12 человек

По подозрению в причастности к подготовке теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь арестованы 12 человек. Раньше сообщалось о восьми задержанных.

Поиск организатора теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле продолжается. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш рассказал, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего.

По его словам, личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время. "Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", – заявил Куртулмуш.

Напомним, в результате теракта в стамбульском клубе Reina в новогоднюю ночь погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство.

Источник: korrespondent.net

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