Теракт в Стамбуле: задержаны 12 человек

По подозрению в причастности к подготовке теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь арестованы 12 человек. Раньше сообщалось о восьми задержанных.

Поиск организатора теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле продолжается. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш рассказал, что у полиции есть отпечатки пальцев и описание нападавшего.

По его словам, личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время. "Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба", – заявил Куртулмуш.

Напомним, в результате теракта в стамбульском клубе Reina в новогоднюю ночь погибли 39 человек. Ответственность за нападение взяло на себя Исламское государство.

Источник: korrespondent.net