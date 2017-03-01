Попытка номер три. Суд снова попробует арестовать Курченко

Во вторник 3 января Печерский райсуд Киева снова рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения украинскому бизнесмену Сергею Курченко.
Об этом Корреспондент.net рассказал представитель защиты Юрий Сухов.
Напомним, что первые два определения на арест Курченко столичный суд отменил.
По словам Сухова, уголовное производство в отношении бизнесмена из военной прокуратуры возвращено в Главное следственное управление ГПУ.
"Сегодня на заседании будем требовать отвода судьи. Стороне защиты, вопреки закону, не дали заранее ознакомиться с новым ходатайством прокуратуры об аресте", - рассказал Сухов.
Заседание начнется в 12:00.
Ранее экс-адвокат бизнесмена Андрей Федур заявлял о том, что следствие не может ни найти, ни сфабриковать доказательств в "деле Курченко".
Источник: korrespondent.net
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