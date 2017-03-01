Лента RSS
Подписаться на ленту
03 января 2017, вторник, 12:18
-2°C
Завтра +1°C
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
03. 01. 2017

Порошенко: США оказывают неоценимую помощь Киеву

С момента признания независимости Украины, США остаются надежным и стратегическим ее партнером как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Между двумя государствами заложен настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", – сказано в документе, информирует Администрация главы украинского государства.

Порошенко также подчеркнул историческую роль Украины в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия после того, как она отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана

"Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", – добавил президент.

Напомним, 30 декабря Порошенко провел встречу с делегацией сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.