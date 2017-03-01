Порошенко: США оказывают неоценимую помощь Киеву

С момента признания независимости Украины, США остаются надежным и стратегическим ее партнером как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Об этом говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
"Между двумя государствами заложен настоящее демократическое партнерство, в рамках которого США продолжают оказывать неоценимую практическую помощь в развитии государственных институтов, гражданского общества, рыночной экономики и укреплении безопасности нашей страны", – сказано в документе, информирует Администрация главы украинского государства.
Порошенко также подчеркнул историческую роль Украины в укреплении глобальной стабильности и режима нераспространения ядерного оружия после того, как она отказалась от третьего в мире ядерного арсенала и больших объемов обычных вооружений, а также от запасов высокообогащенного урана
"Это были непростые решения, но Украина приняла их, полагаясь на заверения и гарантии безопасности иностранных партнеров, в первую очередь США", – добавил президент.
Напомним, 30 декабря Порошенко провел встречу с делегацией сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном.
Источник: korrespondent.net
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