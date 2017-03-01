Миссии ОБСЕ ограничили доступ на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявила об очередных ограничениях в доступе в зоне антитеррористической операции. Об этом говорится в сообщении мисси на странице в Facebook во вторник, 3 января.

"Сегодня снова лишь ограниченный доступ СММ ОБСЕ в районы разведения Первомайска/Золотого, Станицы Луганской и Петровского/Богдановка – ВСУ, ЛНР, ДНР не смогли обеспечить безопасность СММ (могут быть мины). Доступ СММ остается ограниченным во всех трех областях, но миссия может частично контролировать их", – говорится в сообщении.

В миссии напомнили, что готовы и в состоянии осуществлять мониторинг, но нуждается в доступе к этим районам. "СЦКК должен оказывать помощь в обеспечении безопасного и беспрепятственного доступа СММ, координировать разминирование", – добавили в миссии.

Напомним, сегодня Донбасс посетит с визитом новый глава ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

Источник: korrespondent.net