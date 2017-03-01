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03. 01. 2017

В Малайзии из-за наводнений эвакуировали тысячи человек

На восточном побережье Малайзии несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений. По данным Associated Press, власти штатов Тренггану и Келантан приняли решение о закрытии десятков школ и перекрытии дорог, ведущих к деревням. В штатах ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы около двух тысяч человек.

"Сейчас мы используем лодки и грузовики для проведения эвакуации жителей деревень в центры помощи, но так как дожди продолжаются, мы ожидаем, что число эвакуированных из-за наводнения увеличится", – цитирует агентство власти штата Тренггану.

Отмечается, что наводнения были вызваны 4-дневными дождями.

Напомним, в сентябре более 100 домов были разрушены в результате сильного шторма на востоке Малайзии.

Источник: korrespondent.net

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