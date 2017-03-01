Служба безопасности Украины задержала жительницу Покровска Донецкой области по подозрению в изготовлении фиктивных украинских паспортов для ДНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 3 января.

Cмотрите фотогалерею: В Покровске задержана женщина, изготовляющая паспорта для ДНР

Во время обыска в доме подозреваемой обнаружили 16 паспортов граждан Украины с признаками подделки; устройство для изготовления гербового оттиска на фотографиях в паспортах.

Также изъяты незаполненные бланки с гербовыми печатями справок о регистрации временно перемещенных лиц, свидетельства о рождении лица, заявления о потере или похищении паспорта, назначения всех видов социальных платежей; 40 готовых справок временно перемещенных лиц и 60 комплектов фотографий для вклеивания в документы.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее силовики задержали жителей Донецкой и Одесской областей, которые подделывали свидетельства о рождении, паспорта, дипломы, различные справки и бланки государственных учреждений и организаций как Украины и РФ, так и времен СССР.

Источник: korrespondent.net