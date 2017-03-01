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03. 01. 2017

Медведчук: Супрун далека от понимания проблем в системе здравоохранения

И.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун не понимает реального положения дел в системе украинского здравоохранения. Об этом заявил лидер Общественного движения Украинский выбор – Право народа Виктор Медведчук.

"Речь идет о полной профессиональной непригодности высокопоставленных чиновников, отвечающих за реформирование системы здравоохранения. Я неоднократно предупреждал о рисках привлечения к управлению страной варягов ― американских, грузинских, прибалтийский и прочих "реформаторов". И Квиташвили (грузинский легионер, не имеющий медицинского образования), и американка "с украинскими корнями" Супрун далеки от понимания как сути проблем, так и реального положения дел в системе украинского здравоохранения", – утверждает Медведчук.

По словам политика, фармакологические войны, непрозрачное финансирование, коррупционные схемы, резонансные скандалы стали неотъемлемой частью деятельности ведомства в последние годы. Все реформы, уверен он, свелись к банальной оптимизации: закрытию лечебных заведений, сокращению ставок медицинских сотрудников, катастрофическому снижению финансирования.

Медведчук назвал назначение на должность министра здравоохранения "профнепригодных, некомпетентных лиц – политической … ответственностью действующей команды, ...превратившей украинский народ в объект для социальных экспериментов".

"Некомпетентные чиновники Минздрава, доведшие до коллапса систему здравоохранения, что поставило под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, должны нести уголовную ответственность за совершенные действия", – заверил политик.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от Супрун кардинально очистить министерство от "врагов государства".

Источник: korrespondent.net

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