Пашинский соврал в своих показаниях – врач

Нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский соврал, когда рассказывал свою версию стрельбы по мужчине, сообщает Обозреватель со ссылкой на источник. Во время допроса врач, оперировавший пострадавшего Вячеслава Химикуса, подтвердил, что на месте перелома у раненого обломки кости смещены вниз от таза. Это подтверждает, что Пашинский выстрелил сверху в ногу Химикусу, а не из положения лежа, как нардеп утверждал ранее.
Издание также обнародовало рентгеновский снимок простреленной ноги Химикуса. Учитывая положение входного и выходного отверстий от пули, можно предположить, что пуля "шла" сверху вниз.
Поэтому, как отметил источник, у следствия возникают веские сомнения в доверии к показаниям Пашинского.
Ранее Химикус заявлял, что Пашинский первый достал оружие и не делал предупредительных выстрелов в воздух.
Источник: korrespondent.net
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