В Праге принудительно эксгумировали останки украинского писателя Олеся

На Ольшанском кладбище в Праге принудительно эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся. На этом месте будет похоронен Владимир Михайлишин, который ухаживал за его могилой. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины во вторник, 3 января.

В Чехии родственники платят ренту за место на кладбище, где хоронят человека. За украинского писателя до последнего времени платил гражданин Чехии, выходец из Украины, Владимир Михайлишин, однако он недавно умер. Сын Михайлишина решил похоронить в этой могиле своего отца.

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"При вмешательстве посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до решения его родственников, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков", – отметили в министерстве.

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Источник: korrespondent.net