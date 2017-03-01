В Украине наладят производство винтовки M-16

В Украине будут производить американскую автоматическую винтовку М-16 модели WAC47. Об этом сообщил заместитель генерального директора по авиастроению и производству Укроборонпрома Владимир Коробов на брифинге во вторник, 3 января.
"У нас есть проект, в котором мы уже достаточно "глубоко" находимся – это производство винтовок М-16 на территории Украины. Мы начинаем этот проект, и мы его будем реализовывать. Надеюсь, что скоро перейдем к практической реализации. На сегодня мы подписываем все необходимые для этого документы", – сказал он, информирует пресс-служба Укроборонпрома.
Коробов добавил, что запуск этого проекта в дальнейшем даст возможность перехода украинской армии и промышленности на стандарты НАТО.
Производить стрелковое оружие по стандартам НАТО будет "дочка" концерна – Укроборонсервис совместно с американской компанией Aeroscraft.
В свою очередь глава Укроборонсервиса Сергей Микитюк добавил, что винтовка М-16 состоит на вооружении в 40 странах мира.
Напомним, в октябре украино-британская компания Stiletto Systems Ltd рассекретила технические характеристики своей новейшей снайперской винтовки STL–016, которая в интернете получила прозвище "Армата-киллер".
Источник: korrespondent.net
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