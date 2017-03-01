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03. 01. 2017

Адмирал Кузнецов может покинуть берега Сирии – СМИ

Единственный российский авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов и тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий уже в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск, где находится главная база Северного флота РФ.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

"Ожидается, что в январе Адмирал Кузнецов и Петр Великий завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", – сказал собеседник.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия направила авианесущую группу к берегам Сирии в октябре 2016 года. 15 ноября палубные истребители с Адмирала Кузнецова впервые были задействованы в военной операции на территории Сирии.

Но за два месяца у берегов Сирии Россия потеряла сразу два боевых самолета с единственного авианесущего корабля. Катастрофы произошли 14 ноября и 5 декабря.

Также сообщалось, что истребители не могут взлететь с авианосца Адмирал Кузнецов в Сирии.

Источник: korrespondent.net

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