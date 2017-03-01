Новый глава ОБСЕ посетил Донбасс

Сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин и новый председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц побывали на Донбассе, где посетили контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Пищевик.
"Павел Климкин и Себастьян Курц посетили контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Пищевик, Донецкая область", – говорится в сообщении МИД Украины в микроблоге в Twitter/
Как следует из опубликованных фотографий, Климкина и Курца сопровождали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе и ее руководитель Эртугрул Апакан.
Как сообщал Корреспондент.net, Себастьян Курц осуществит рабочий визит в Донецкую область 3-4 январ, чтобы составить собственное представление о происходящем в регионе.
Ранее австрийский министр высказался за постепенное снятие санкций ЕС против России.
Источник: korrespondent.net
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