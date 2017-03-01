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03. 01. 2017

Во Вьетнаме мужчина прожил 18 лет с ножницами в животе

Врачи во Вьетнаме извлекли из живота 54-летнего пациента медицинские ножницы, забытые там во время операции 18 лет назад.

Ножницы были обнаружены случайно во время ультразвукового обследования Ма Ван Нхата, пострадавшего в дорожной аварии.

Как сообщается, по всей видимости, врачи, проводя операцию в 1998 году, также после автокатастрофы, случайно оставили 15-сантиметровый инструмент в животе пациента.

За эти годы ножницы покрылись ржавчиной и прилипли к внутренним органам, однако Ма Ван Нхат, по его словам, не испытывал все эти годы никаких неудобств. Лишь недавно его начали беспокоить боли в животе, не проходившие после приема обезболивающих.

Операция по извлечению ножниц из его живота длилась около трех часов.

Как сообщал Кoрреспондент.net, в России врачи забыли в теле роженицы простыню. Медики петербургской клиники не увидели инородного тела на УЗИ и выписали женщину.

Источник: Русская служба ВВС

Источник: korrespondent.net

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