Посол Великобритании при ЕС ушел в отставку

Посол Великобритании при ЕС Айвен Роджерс неожиданно объявил об уходе в отставку. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД.
В ведомстве пока не сообщают о причинах отставки Роджерса, который был назначен на свой пост в 2013 году и должен был стать ключевым переговорщиком с ЕС по Brexit.
При этом сторонники выхода Британии из Евросоюза с оптимизмом восприняли отставку Роджерса, который был известен своими проевропейскими взглядами. В середине декабря он заявил, что процедура выхода страны из ЕС может затянуться до середины 2020-х годов.
Как сообщал Корреспондент.net, в начале декабря 2016 года британский парламент поддержал план правительства по Brexit.
Ранее сообщалось, что Великобритания может подать заявку на выход из ЕC в начале 2017 года.
Источник: korrespondent.net
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