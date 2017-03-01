В прокуратуре рассказали об оружии Пашинского

Народный депутат Украины Сергей Пашинский во время инцидента со стрельбой под Киевом применил пистолет Глок-19 с патронами 9 мм. Об этом заявил в ходе брифинга прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

По его словам, "после перепалки возникла ситуация, при которой народный депутат использовал огнестрельное оружие Глок-19 с патронами 9 мм".

Чибисов уточнил, что Пашинский стрелял из зарегистрированного оружия и оно сейчас изъято.

"Изъяли все, что имел народный депутат по этому оружию. Направлен запрос для официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали, и подтверждения разрешений, которые у него были", – отметил Чибисов.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 31 декабря депутат от Народного фронта Сергей Пашинский сообщил о нападении на него. Политик прострелил ногу нападавшему, у которого в руках была бутылка.

Но мужчина, пострадавший во время стычки с Пашинским, рассказал, что нардеп достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.

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Источник: korrespondent.net