В прокуратуре рассказали об оружии Пашинского

Народный депутат Украины Сергей Пашинский во время инцидента со стрельбой под Киевом применил пистолет Глок-19 с патронами 9 мм. Об этом заявил в ходе брифинга прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.
По его словам, "после перепалки возникла ситуация, при которой народный депутат использовал огнестрельное оружие Глок-19 с патронами 9 мм".
Чибисов уточнил, что Пашинский стрелял из зарегистрированного оружия и оно сейчас изъято.
"Изъяли все, что имел народный депутат по этому оружию. Направлен запрос для официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали, и подтверждения разрешений, которые у него были", – отметил Чибисов.
Как сообщал Корреспондент.net, вечером 31 декабря депутат от Народного фронта Сергей Пашинский сообщил о нападении на него. Политик прострелил ногу нападавшему, у которого в руках была бутылка.
Но мужчина, пострадавший во время стычки с Пашинским, рассказал, что нардеп достал оружие, когда ему никто не угрожал, и не делал предупредительного выстрела в воздух.
Пашинский соврал в своих показаниях – врач
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-