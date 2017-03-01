Новый поезд в Польшу сбил пенсионера

В результате наезда нового скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль, 84-летний житель села Зимняя Вода получил травму позвоночника, сообщили в управлении полиции Львовской области.
Сегодня в 12:53 на оперативную линию 102 поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции Рудное о том, что на перроне станции в поселке Зимняя Вода скорый поезд №705 сообщением Киев – Львов – Перемышль травмировал пожилого мужчину, – говорится сообщении.
Пенсионера госпитализировали. Медики обнаружили у него травму позвоночника и инсульт.
Также сообщается, что инцидент не повлиял на график движения поезда.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в поезде Интерсити сообщением Киев – Перемышль зафиксировали первый случай провоза контрабанды. Две гражданки Украины перевозили партию сигарет.
Источник: korrespondent.net
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