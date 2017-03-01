Лента RSS
Подписаться на ленту
03 января 2017, вторник, 19:48
-2°C
Завтра +1°C
-2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
03. 01. 2017

Филарет благословил бойцов скандального "Торнадо"

Патриарх УПЦ КП Филарет благословил бойцов спецроты Торнадо, которые находятся под следствием за тяжкие преступления в АТО - изнасиливания, убийства и грабежи.

Просьбу помолиться за "торнадовцев" высказал мужчина в камуфляже на открытии храма в Белой Церкви, где присутствовал Филарет.

"Будем молиться, чтобы господь всемогущий вызволил их ... Они сидят так же за Украину, как Петр Калнышевский (атаман Запорожской Сечи, арестованный Москвой - ред.)", - ответил просителю предстоятель УПЦ КП.

Напомним, следствие обвиняет в тяжких преступлениях 12 "торнадовцев". Сторонники спецроты МВД периодически пытаются сорвать судебные заседания. Сами же подсудимые ведут себя дерзко: оскорбляют суд, угрожают расправой и даже бросаются фекалиями. 

В столкновениях под Оболонским судом Киева, где слушается дело спецроты, уже пострадали 27 сотрудников полиции. 

Торнадовцы в суде

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.