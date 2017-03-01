Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа – посол

Президент Украины Петр Порошенко не будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. На такие мероприятия приглашаются послы, а не главы государств. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Укринформу.
По его словам, "вокруг этого вопроса возникло много спекуляций" и они "не прекращаются".
"Посольство получило официальную ноту от американского протокола, что нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы, – сказал Чалый. – То есть, на эти официальные мероприятия приглашаются послы, и никаких приглашений лидерам государств не направляется".
Украинский дипломат отметил, что вопрос, едет ли Порошенко на инаугурацию Трампа, "не стоит так же, как и вопрос приезда других президентов".
"На сегодня такой формат не предусмотрен", – резюмировал Чалый.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.
Как сообщал Корреспондент.net, посольство Украины в США получило задание провести встречу Порошенко и Трампа как можно раньше, возможно, в феврале.
Посол Украины в США отреагировал на статью Пинчука
Источник: korrespondent.net
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