Кандидату в президенты Франции, лидеру партии Национальный фронт Марин Ле Пен могут закрыть въезд в Украину из-за ее заявлений о статусе Крыма. Об этом в комментарии Обозревателю заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук.
"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", – сказал Ткачук.
Он отметил, что решение по данному вопросу зависит не только от СБУ, но и от МИДа Украины, потому что вопрос касается иностранного гражданина.
Ранее сегодня Марин Ле Пен заявила, что считает оккупацию Крыма Россией законной.
"Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия. Состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить под сомнение этот референдум", – сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016года Марин Ле Пен впервые попала в список популярных людей Франции, опередив бывшего премьера Франсуа Фийона.
Согласно последним социологическим опросам, Фийон победит Ле Пен на президентских выборах в мае 2017 года.
Источник: korrespondent.net
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