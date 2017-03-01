В Румынии согласовали состав нового правительства

Правящая в Румынии коалиция в составе Социал-демократической партии, а также Альянса либералов и демократов представила номинальный состав нового правительства страны во главе с социал-демократом Сорином Гриндяну. Об этом сообщает Укринформ.

Согласно опубликованной информации, два вице-премьера – Севиль Шайдех и Даниэль Константин, по совместительству, возглавят, соответственно, министерство регионального развития и министерство сельского хозяйства.

Министерством иностранных дел будет руководить экс-глава Службы внешней разведки Теодор Мелешкану. Министром внутренних дел станет Кармен Даниэла Дан, а во главе министерства обороны предложен Габриэль Беньямин Леш.

Всего в новом правительстве будут работать 26 министерств.

Ожидается, что правительство будет утверждено на совместном пленарном заседании Сената и Палаты депутатов, которое состоится в среду, 4 января.

В этот же день члены нового правительства принесут присягу в президентском дворце, а вечером пройдет его первое заседание.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года в Румынии прошли парламентские выборы, на которых уверенно победили социал-демократы.

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Источник: korrespondent.net