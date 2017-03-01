Ефремову вручили обвинительный акт

Бывшему главе фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на одного из адвокатов Ефремова – Александра Мельникова.
Таким образом, теперь дело Александра Ефремова может быть передано в суд.
Как сообщал Корреспондент.net, 13 декабря ГПУ завершила расследование против Ефремова, а суд продлил его арест до 22 января.
Также по делу Ефремова предъявлены подозрения группе экс-чиновников. Все они подозреваются в захвате здания СБУ в Луганской области и совершении действий с целью изменения границ Украины.
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-