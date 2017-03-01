Помощник нардепа задержан на взятке в 140 тысяч

Сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона и Нацполиции задержала "на горячем" за вымогательство и получение взятки в размере 140 тысяч гривен помощника-консультанта одного из народных депутатов парламентской коалиции. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Взятку помощник нардепа требовал от частного предпринимателя за не создание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома для того, чтобы не направлять депутатских запросов в правоохранительные и контролирующие органы", – написал Матиос на своей странице в Facebook.
По его словам, помощник нардепа задержан.
Как сообщал Корреспондент.net, 30 декабря чиновника Минобороны задержали за взятку в 350 тысяч гривен. "Откат" составлял 3% от сметы ремонта военных казарм.
Источник: korrespondent.net
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