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03. 01. 2017

Дипломаты США получили 35 приглашений на елку в Кремль

Американские дипломаты получили 35 приглашений на новогоднюю елку в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства США в Москве.

"Мы получили 35 приглашений в Кремль на новогоднюю елку. К сожалению, мы не комментируем личные планы семей наших сотрудников", – сказал представитель посольства.

По данным агентства, приглашения на представления с открытой датой.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет высылать американских дипломатов, а также поздравил с Новым годом Барака Обаму, Дональда Трампа и американский народ.

Источник: korrespondent.net

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