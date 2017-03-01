МИД: Ле Пен повторяет кремлевскую пропаганду

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказыванием кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен относительно территориальной целостности Украины. Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.

"МИД Украины выражает возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что "действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы".

"В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", – подчеркнули украинские дипломаты.

В ведомстве считают, что Ле Пен "делает заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду", а также "проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права".

"В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину", – сказано в комментарии.

В МИД Украины рассчитывают, что французская общественность даст принципиальную оценку "такой безответственной риторике одной из претенденток на высший пост Франции".

Как сообщал Корреспондент.net, Марин Ле Пен считает российскую оккупацию Крыма законной. Она заявила, что не видит оснований для того, чтобы ставить под сомнение результаты так называемого "референдума" в Крыму.

Из-за этого заявления, СБУ может закрыть въезд в Украину для Марин Ле Пен.

Источник: korrespondent.net