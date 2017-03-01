Украинцев предупредили о резком похолодании

В Украине, начиная с 6 января, произойдет резкое снижение температуры воздуха. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры: ночью до 13-19° мороза (во Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях).
Местами температура понизится до 20-26° мороза, днем до 11-17° мороза.
В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях ночью и днем до 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6° мороза.
Также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.
8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.
Как сообщал Корреспондент.net, первое утро нового года началось в Украине со снега.
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Источник: korrespondent.net
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