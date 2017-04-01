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04. 01. 2017

На границе с Польшей застряли около 1200 автомобилей

 
По состоянию на 22.00 вторника, 3 января, в пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояли 1180 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
 
Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Краковец" – 300 и "Рава-Руська" – 200 автомобилей.
 
В ПП "Ягодын авто" – 180 транспортных средств, в ПП "Грушив" – 150, в ПП "Шегини" – 140, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Смильныця" – 60, в ПП "Устылуг" – 50.
 
На границе со Словакией в ПП "Ужгород" – 20 автомобилей, в ПП "Малый Березный" – 10.
 
На границе с Венгрией в ПП "Тиса" – 40, в ПП "Лужанка" и «Вилок» – по 20 транспортных средств.
 
На границе с Румынией в ПП "Порубне" – 60 автомобилей, в ПП "Солотвыно" – 30.

Украина и Польша продлили работу пешеходного КПП в Угринове
 
Ранее сообщалось, что Украина и Венгрия открыли на границе совместный контактный пункт.

Источник: korrespondent.net

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