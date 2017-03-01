Лебеди на Буковине погибли от птичьего гриппа

В Черновицкой области на озере села Чертория в Кицманском районе, где за последние дни умерли более 20 лебедей, объявлен карантин. Об этом пишет Радио Свобода.

Эксперты установили, что причиной гибели лебедей является птичий грипп. Сегодня у озера, где ежегодно зимует более двухсот лебедей, установили блокпост, ограничивающий проезд посторонних лиц. На месте работает несколько комиссий Госпотребслужбы.

В ведомстве отмечают, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения вируса птичьего гриппа.

От озера до ближайшего сельского дома – 250-300 метров, поэтому риск заражения птичьим гриппом домашних пернатых – очень высокий.

Жителей Чертории просят держать домашнюю птицу в закрытых помещениях на период карантина.

Как сообщал Корреспондент.net, на озере села Чертория на Буковине погибли десятки лебедей. Птиц собрали с пруда и и доставили в Черновицкую региональную лабораторию ветеринарной медицины для установления причины гибели.

Источник: korrespondent.net