Порошенко поручил МИД перевезти останки Олеся в Украину

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков известного писателя Александра Олеся в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Также МИД должен будет организовать и перезахоронение останков уже в Украине.

"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", – написал Цеголко.



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Ранее сообщалось, что в Праге принудительно эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся. На этом месте похоронили мужчину, ухаживавшего за могилой писателя.

Источник: korrespondent.net