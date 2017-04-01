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04. 01. 2017

Порошенко поручил МИД перевезти останки Олеся в Украину

 
Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины обеспечить перевозку останков известного писателя Александра Олеся в Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
 
Также МИД должен будет организовать и перезахоронение останков уже в Украине.
 
"Президент поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков Александра Олеся на Родину. Согласие на это уже дали потомки писателя. Также Петр Порошенко поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине", – написал Цеголко.
 

На Киевщине перезахоронили защитников столицы
 
Ранее сообщалось, что в Праге принудительно эксгумировали останки украинского писателя Александра Олеся. На этом месте похоронили мужчину, ухаживавшего за могилой писателя.

Источник: korrespondent.net

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