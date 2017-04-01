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04. 01. 2017

Палата представителей США переизбрала Пола Райана своим спикером

 
Палата представителей США переизбрала республиканца Пола Райана в качестве своего спикера, передает Reuters.
 
Кандидатуру Райана на посту спикера поддержали 239 конгрессменов из 218-ти необходимых.
 
В ноябре представители Республиканской партии единогласным решением поддержали продление полномочий Райана на посту спикера Палаты представителей США – третьего по рангу в иерархии государственной власти США.

В Конгрессе США готовы усилить санкции против РФ
 
Стоит отметить, что Райан поддержал введение санкций против России, которые администрация Барака Обамы объявила 29 декабря за кибератаки во время президентских выборов в США.

Источник: korrespondent.net

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