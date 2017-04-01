Палата представителей США переизбрала Пола Райана своим спикером

Палата представителей США переизбрала республиканца Пола Райана в качестве своего спикера, передает Reuters.

Кандидатуру Райана на посту спикера поддержали 239 конгрессменов из 218-ти необходимых.

В ноябре представители Республиканской партии единогласным решением поддержали продление полномочий Райана на посту спикера Палаты представителей США – третьего по рангу в иерархии государственной власти США.



В Конгрессе США готовы усилить санкции против РФ

Стоит отметить, что Райан поддержал введение санкций против России, которые администрация Барака Обамы объявила 29 декабря за кибератаки во время президентских выборов в США.

Источник: korrespondent.net