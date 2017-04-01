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04. 01. 2017

Режим ЧП в Турции продлен на три месяца

 
Режим чрезвычайного положения в Турции продлен решением парламента страны еще на три месяца, начиная с 19 января, сообщает агентство Anadolu.
 
Напомним, режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года. Затем, в октябре, режим ЧП продлили на три месяца.
 
В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 человек, более 2000 человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции уволили 10 тысяч человек за причастность к мятежу
 
Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. 

Источник: korrespondent.net

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