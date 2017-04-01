Режим ЧП в Турции продлен на три месяца

Режим чрезвычайного положения в Турции продлен решением парламента страны еще на три месяца, начиная с 19 января, сообщает агентство Anadolu.

Напомним, режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года. Затем, в октябре, режим ЧП продлили на три месяца.





В Турции уволили 10 тысяч человек за причастность к мятежу В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 человек, более 2000 человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.

Источник: korrespondent.net