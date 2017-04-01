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04. 01. 2017

Обама уверен в причастности России к кибератакам

Президент США Барак Обама по-прежнему уверен в причастности России к кибератакам в ходе президентских выборов. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Обама опирается на выводы разведслужб и уверен, что за атаками стоят русские", – сказал он.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать статью основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, в которой тот назвал главной причиной обвинений России попытку лишить легитимности избранного президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп усомнился в кибератаках на США со стороны России.

В США опубликовали отчет о "кибератаках России"

Напомним, США обвинили Россию в причастности к кибератакам в США во время выборов. 29 декабря Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net

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