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04. 01. 2017

В Сумах в жилом доме произошел взрыв

 
В многоквартирном доме в Сумах вечером 3 января произошел взрыв. В результате погибла женщина, сообщает пресс-служба ГосЧС.
 
"3 января, в 20:41 в г. Сумы, в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа)", – говорится в сообщении.
 
В результате взрыва разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м), разрушено межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м.
 
В результате происшествия погиб один человек – женщина, два человека спасены из-под завалов. Проведена эвакуация жителей дома.
 
На месте происшествия работает 87 человек личного состава ГосЧС и 9 единиц техники.

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Источник: korrespondent.net

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