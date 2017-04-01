В Сумах в жилом доме произошел взрыв

В многоквартирном доме в Сумах вечером 3 января произошел взрыв. В результате погибла женщина, сообщает пресс-служба ГосЧС.

"3 января, в 20:41 в г. Сумы, в квартире на 6 этаже 10-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа)", – говорится в сообщении.

В результате взрыва разрушено перекрытие между 5 и 6 этажами в пределах одной комнаты (20 кв.м), разрушено межкомнатные перегородки в квартирах на 5 и 6 этажах, нарушена целостность перекрытия между 6 и 7 этажами без последующего обвала на площади около 20 кв.м.

В результате происшествия погиб один человек – женщина, два человека спасены из-под завалов. Проведена эвакуация жителей дома.

На месте происшествия работает 87 человек личного состава ГосЧС и 9 единиц техники.



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Источник: korrespondent.net