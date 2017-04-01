Названа дата первой пресс-конференции Трампа

Первая большая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа состоится 11 января. Об этом сообщила его советник Киллиан Конвей, передает CNN.
"Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы оставим эту дату", – сказала она.
По словам Конвей, эта дата была согласована с самим Трампом.
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама обратится с прощальной речью к американскому народу 10 января.
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Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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