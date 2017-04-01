Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2017, среда, 03:28
+1°C
Завтра -9°C
+1°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,05
04. 01. 2017

Названа дата первой пресс-конференции Трампа

Первая большая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа состоится 11 января. Об этом сообщила его советник Киллиан Конвей, передает CNN.

"Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы оставим эту дату", – сказала она.

По словам Конвей, эта дата была согласована с самим Трампом.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама обратится с прощальной речью к американскому народу 10 января.

В Швеции ввели в обращение слово "трампизация"

Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.