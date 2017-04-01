Названа дата первой пресс-конференции Трампа

Первая большая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа состоится 11 января. Об этом сообщила его советник Киллиан Конвей, передает CNN.

"Если юристы и специалисты по надзору за нормативно-правовым соответствием подтвердят нашу готовность, мы оставим эту дату", – сказала она.

По словам Конвей, эта дата была согласована с самим Трампом.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама обратится с прощальной речью к американскому народу 10 января.



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Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

Источник: korrespondent.net