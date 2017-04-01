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04. 01. 2017

Мощное землетрясение произошло у островов Фиджи: есть угроза цунами

 
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в среду, 4 января, в Тихом океане, к востоку от островов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр подземных толчков находился в 280 км к востоку от столицы Республики Фиджи – города Сува. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
 
Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
 
В Тихоокеанском центре предупреждения цунами сообщили о возможном возникновении цунами вследствие землетрясения.

В Японии в три раза выросло число землетрясений
 
Как сообщал Корреспондент.net, 28 декабря в США произошло землетрясение. 

Источник: korrespondent.net

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