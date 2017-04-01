Трамп выступил против закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Дальнейшее освобождение узников спецтюрьмы на базе ВМС США в Гуантанамо на Кубе должно быть прекращено. Об этом заявил избранный президент Дональд Трамп в Twitter.



"Новых освобождений из Гуантанамо быть не должно. Речь идет об особо опасных лицах, которым не следует позволять возвращаться на поле боя", – написал Трамп.



There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.



Напомним, президент США Барак Обама в феврале 2016 года в очередной раз предложил конгрессу закрыть тюрьму в Гуантанамо, отправив до 35 заключенных в третьи страны, а остальных перевести на территорию США. Обама много лет пытался закрыть тюрьму, но так и не смог добиться успеха из-за несогласия конгресса.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году предыдущей администрацией США во главе с Джорджем Бушем-младшим. В этом лагере содержатся лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.



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Всего в Гуантанамо сейчас остается 59 узников, из них 20 признаны не представляющими угрозу США и подлежащими освобождению.

Источник: korrespondent.net