Появились подробности и видео взрыва в Сумах

В сети появилось видео с места взрыва в жилом многоквартирном доме в Сумах.

Как сообщил Данкору житель дома по ул. Металлургов, взрыв произошел на 6-ом этаже 9-этажки, в квартире сумчанина, который состоит на психиатрическом учете. Якобы хозяин квартиры открыл газ. При этом сам он тяжелых травм не получил. Погибла женщина, жившая этажом ниже, под завалами. Ее муж госпитализирован.

По словам очевидцев, в доме пострадали часть плит перекрытия. В автомобилях возле дома разбило стекла кирпичами. Сейчас весь дом обесточен, улица перекрыта.



По факту взрыва начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее гибель человека.

Напомним, взрыв в доме в Сумах произошел вечером 3 января. В результате происшествия погибла женщина, два человека были спасены из-под завалов.

Источник: korrespondent.net