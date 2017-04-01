Билл и Хиллари Клинтон посетят инаугурацию Трампа

Бывший президент США Билл Клинтон вместе со своей супругой, экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон, посетят инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Церемонию также посетят бывший президент США Джордж Буш-младший вместе с супругой Лорой.

"Бывший президент и его супруга примут участие в 58-й церемонии инаугурации президента, которая состоится 20 января 2017 года в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия", – говорится в официальном сообщении канцелярии 43-го президента США.

Ранее сообщалось, что первая большая пресс-конференция Трампа состоится 11 января.



Порошенко не поедет на инаугурацию Трампа – посол

Напомним, Трамп победил на выборах президента США 8 ноября. Инаугурация президента США пройдет 20 января.

Источник: korrespondent.net