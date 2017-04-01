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04. 01. 2017

Тука рассказал, когда станут возможны выборы на Донбассе

 
После освобождения оккупированных территорий на Донбассе еще должно пройти 2-3 года, прежде чем можно будет проводить выборы. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире Еспресо.TV.
 
"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса)", – сказал он.
 
По словам Туки, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.
 
"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд – это его условия", – добавил он.

В Минске обсудили выборы на Донбассе
 
Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в "республике" намерены провести местные выборы в 2017 году.

Источник: korrespondent.net

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