Цукерберг поставил себе новую цель на 2017 год

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг намерен посетить все американские штаты до конца этого года и организовать встречи с их жителями.

По его словам, каждый год он ставит для себя серьезную цель. Так, Цукерберг уже преодолел 365 миль бегом, прочитал 25 книг, выучил китайский и создал незамысловатый искусственный интеллект для своего дома.

"Мой персональный вызов в 2017 году – это посетить все штаты США и встретиться с их жителями до конца года. Я уже провел массу времени в некоторых штатах; таким образом мне нужно посетить еще 30, чтобы выполнить задачу", – написал Цукерберг в Facebook.

По его словам, подобное путешествие необходимо, чтобы понять, что думают о будущем жители его страны и как представляют его себе. Цукерберг также пообещал рассказать, как каждый может принять участие в достижении его цели.

Напомним, ранее Цукерберг показал, как управляет своим "умным домом".

Источник: korrespondent.net