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04. 01. 2017

Цукерберг поставил себе новую цель на 2017 год

 
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг намерен посетить все американские штаты до конца этого года и организовать встречи с их жителями.
 
По его словам, каждый год он ставит для себя серьезную цель. Так, Цукерберг уже преодолел 365 миль бегом, прочитал 25 книг, выучил китайский и создал незамысловатый искусственный интеллект для своего дома.
 
"Мой персональный вызов в 2017 году – это посетить все штаты США и встретиться с их жителями до конца года. Я уже провел массу времени в некоторых штатах; таким образом мне нужно посетить еще 30, чтобы выполнить задачу", – написал Цукерберг в Facebook.
 
По его словам, подобное путешествие необходимо, чтобы понять, что думают о будущем жители его страны и как представляют его себе. Цукерберг также пообещал рассказать, как каждый может принять участие в достижении его цели.
 
 
Напомним, ранее Цукерберг показал, как управляет своим "умным домом".

Источник: korrespondent.net

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