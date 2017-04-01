Спецслужбы США отложили спецбрифинг по кибератакам

Представители американского разведывательного сообщества отложили до 6 января спецбрифинг для избранного президента США Дональда Трампа по поводу кибератак, в которых действующая администрация обвиняет Россию.



"Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Возможно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2017 г.

Напомним, ранее представитель избранного президента США Шон Спайсер Спайсер заявил, что разведка пока не смогла представить Трампу убедительных доказательств причастности российский хакеров к нападениям на электронные системы американских политических организаций.

Трамп пообещал встречу с представителями разведки США

США обвинили Россию в причастности к кибератакам в США во время выборов. 29 декабря Барак Обама объявил о новых санкциях против РФ за вмешательство в выборы и выдворил из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net