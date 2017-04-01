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04. 01. 2017

На Филиппинах в результате атаки боевиков из тюрьмы сбежали 130 заключенных

 
Более 130 заключенных сбежали из тюрьмы на Филиппинах, сообщает Associated Press.
 
Побег удалось осуществить после атаки предполагаемых боевиков местной исламистской организации. В результате нападения погиб один из охранников тюрьмы, один заключенный получил ранения. 
 
В настоящий момент пойманы двое из бежавших преступников, поисковая операция продолжается.

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Напомним, ранее на Гаити из тюрьмы сбежали почти 180 заключенных.

Источник: korrespondent.net

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